У Харкові відкрилося Почесне консульство Чехії

У Харкові відкрилося Почесне консульство Чеської Республіки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії взяли участь тимчасовий повірений у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзслав ПІВОНЬКА, Генеральний консул Чеської Республіки у Донецьку Антонін МУРГАШ, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

Почесним консулом Чеської Республіки у Харкові призначено Олега ЧИГРИНОВА.

Відкриттю Почесного консульства передував спільний українсько-чеський бізнес-форум, на якому представники ділової еліти двох країн презентували свої можливості та обговорили перспективи співробітництва. Зокрема В.ПІВОНЬКА повідомив, що Чеська державна авіакомпанія зацікавлена у налагодженні співпраці з міжнародним аеропортом «Харків».

На думку М.ДОБКІНА, відкриття Почесного консульства Чехії у Харкові дасть можливість розвивати контакти як у економічній, так і в гуманітарній сферах.

«Ваш регіон буде для нас особливим в Україні. Хочу сказати, чому ми обрали саме Харківську область: тому що тут є все - не тільки бізнес, але також і освіта, і поважна історія. Для нас це велика честь, що ми зможемо в цьому місті працювати», - сказав В.ПІВОНЬКА.