Чоловік украв у магазині білий пуховик разом з манекеном

У Маріуполі Донецької області інспектори патрульної служби затримали чоловіка, який викрав із магазина куртку разом із манекеном.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського управління міліції.

На допиті затриманий розповів, що коли він проходив повз магазин одягу, на манекені побачив білий жіночий пуховик і вирішив подарувати його дружині, але ціна була «непідйомною» – понад 2 тис. грн.

«Щоб зняти вподобану річ із манекена, був потрібен час, тому чоловік схопив усе разом і спробував втекти. Виявилось, що співробітники магазина експозицію ніяк не закріпили, й вкрасти товар не склало труднощів», - розповіли в міліції. Вже за лічені хвилини з’явилися інспектори патрульної служби, й зловмиснику довелося повернути куртку в магазин.

За скоєння крадіжки проти зловмисника порушено кримінальну справу.