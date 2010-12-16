Ректора Донецького університету шукали на робочому місці

У Донецькому національному університеті мають намір звільнити з роботи професора, завідувача кафедрою економічної кібернетики Юрія ЛИСЕНКА, якого 10 грудня конференція трудового колективу вузу обрала претендентом на посаду ректора, заявляє екс-ректор ДонНУ, завідувач кафедри прикладної механіки і комп`ютерних технологій математичного факультету університету Володимир ШЕВЧЕНКО.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, зазначивши, що керується інформацією, одержаною від своїх колег в університеті.

За його словами, вчора після обіду в.о. ректора ДонНУ Петро ЄГОРОВ разом з проректором Олександром ПРАВДИВЦЕВИМ особисто прийшли на кафедру економічної кібернетики і склали протокол про відсутність на робочому місці Ю.ЛИСЕНКА.

«Як мені розповіли колеги, вчора після обіду прийшов П.ЄГОРОВ сам з проректором ПРАВДИВЦЕВИМ і зафіксували факт його (Ю.ЛИСЕНКА) відсутності на роботі, склавши відповідний протокол», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Екс-ректор пояснив, що Ю.ЛИСЕНКО нині перебуває в Києві, куди повіз документи з рішенням конференції трудового колективу університету про вибори ректора.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, Ю.ЛИСЕНКО спочатку звернувся до в.о. ректора П.ЄГОРОВА з проханням дати йому для цього відрядження до Києва, але діставши відмову, написав заяву на відпустку «за свій рахунок».

«ЛИСЕНКО виїхав у відрядження до Києва, мета його поїздки – він повіз документи з результатами виборів ректора, які пройшли 10 грудня на конференції трудового колективу університету, в Міністерство освіти і поїхав у своїх справах у Національну академію наук України, - пояснив В.Шевченко. - ЛИСЕНКО написав заяву на відпустку на кілька днів за свій рахунок, віддав заяву декану і виїхав, тому що нібито ЄГОРОВ йому відмовив у відрядженні».

Але екс-ректор зазначив, що він особисто наказу про звільнення Ю.ЛИСЕНКА не бачив і знає тільки про ті події, які відбувалися вчора в університеті на кафедрі, де працює Ю.ЛИСЕНКО, і про складений протокол про відсутність його на робочому місці.

У той же час у канцелярії Донецького національного університету кореспонденту УНІАН повідомили, що «у нас у загальному відділі поки що наказу про звільнення Юрія ЛИСЕНКА немає».

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКО для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаду ректора вузу. За підсумками таємного голосування Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%.

Конкурс на посаду ректора ДонНУ був оголошений 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

За підсумками конкурсу П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів. За нього проголосували 89 чоловік, а за Ю.ЛИСЕНКА – 138 чоловік.

29 липня міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету В.ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня він був також звільнений, а на його місце призначений П.ЄГОРОВ.

6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади і з Міносвіти непрямі погрози і вимоги не брати участь в конкурсі.