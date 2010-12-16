У школах виникне проблема з безплатним харчуванням?

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО занепокоєний, що у наступному 2011 році в школах міста виникне проблема з безкоштовним харчуванням школярів початкових класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на зустрічі з журналістами.

Свої побоювання мер пояснює тим, що поки на галузь освіти у проекті державного бюджету на майбутній 2011 рік закладено менше коштів, ніж було у поточному 2010 році.

«На сьогодні на галузь освіти (у проекті держбюджету-2011) закладено 97,5% коштів від рівня 2010 року», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, відзначивши, що «це цифри по місту Донецьку, однак по країні все точно так».

Мер підкреслив, що поки у школах Донецька немає проблем з безкоштовним харчуванням школярів початкових класів, але наступного року така проблема може стати дуже серйозною.

«Поки в Донецьку такої проблеми не існує, оплата харчування школярів – це делеговані повноваження держави. Але в проекті бюджету 2011 року, там суми закладені дуже скромні – і без урахування інфляції і без урахування того, що ціни на продукти харчування зросли», - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.