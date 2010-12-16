Пеня стимулюватиме оплату житлово-комунальних послуг

Повернення пені за прострочення платежів за житлово-комунальні послуги стимулюватиме населення своєчасно оплачувати ЖКП.

Таку думку висловив віце-прем`єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ, коментуючи проект Житлового кодексу, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Хотів би звернути увагу на те, що сьогодні більшою мірою боржниками є ті, чиї доходи в десятки і сотні разів більші пенсійних виплат. Проте пенсіонери платять справно, а люди з достатком мають тисячні борги. Переконаний, стягнення пені стимулюватиме своєчасну оплату житлово-комунальних послуг», - сказав він.

За даними міністра, на 1 листопада ц.р. заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг становить 10,5 млрд. грн.

Віце-прем`єр-міністр нагадав, що в листопаді 1996 року законом тимчасово заборонили стягнення з громадян пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги. Тоді такий крок був викликаний невиконанням державою зобов`язань із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій.

В.ТИХОНОВ зазначив, що він займається вивченням проекту Житлового кодексу, зокрема вивчає критичні зауваження до законопроекту з боку громадських організацій.

«Житловий кодекс повинен пройти своєрідну рентгеноскопію, яка покаже його слабкі місця й визначить ступінь його життєздатності», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вважають, що з ухваленням нового Житлового кодексу права і свободи українців порушуватимуться.

Нагадаємо, проектом Житлового кодексу планується повернути стягнення пені з боржників із оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від оплачуваної суми, допускається примусове виселення з житла громадян у разі невчасної сплати або несплати кредиту, взятого на придбання житла.