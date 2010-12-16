Нардеп каже, що Кабмін влаштує для селян блокадний Сталінград

Народний депутат України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ пропонує передбачити в проекті державного бюджету на 2011 рік дотації підприємствам агропромислового комплексу в розмірі 2 млрд. грн.

Про це сказано в переданій УНІАН заяві депутата.

«Проект державного бюджету на 2011 рік влаштує для селян блокадний Сталінград і, якщо зараз фінансування не збільшити, то на блокадний Сталінград може перетворитися й вся Україна», - вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Перш за все, він вказав на невиправдано низькі бюджетні витрати, передбачені для дотацій тваринництва та рослинництва, в розмірі 100 млн. грн.

«Ще два місяці тому прем`єр пообіцяв стимулювати тваринництво, збільшити виробництво м`яса та молока. Проте такі мізерні дотації вже ніяк не стимулюватимуть цю галузь. Навпаки – молоко, яке й так подорожчало майже вдвічі, ще більше збільшитися в ціні й стане розкішшю для більшості людей. Про м`ясо люди взагалі забудуть. Тому цю статтю витрат необхідно збільшувати в 20 разів - до 2 мільярдів гривень», - вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Також депутат зазначив, що проект держбюджету-2011 не мотивує й вітчизняного виробника сільськогосподарської техніки.

«Українським фермерам вигідніше купувати білоруські або навіть китайські трактори, ніж українські. Тому фінансування часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки потрібно збільшувати щонайменше на 60 мільйонів гривень. Це дозволить придбати 500 комбайнів, що збереже, принаймні, 150 тис. тонн зернових і дасть можливість забезпечити роботою 3 тис. людей. Для села це колосальні цифри», - заявив депутат.

Крім того, Д.ВЕТВИЦЬКИЙ зазначив, що майбутнє села - за обслуговуючими кооперативами, проте уряд цього «впритул не бачить».

«Об`єднавшись у кооперативи, люди можуть надавати досить широкий спектр послуг і разом заробляти гроші. Поодинці ж це зробити дуже складно. Саме тому обслуговуючі кооперативи як трудовий осередок – майбутнє українського села. І в це майбутнє потрібно вкладати гроші. Але не ті смішні 5 мільйонів, які з панського плеча пропонує селянам Кабмін. Фінансування потрібно збільшити як мінімум до 100 млн. Відповідну пропозицію я вже вніс на розгляд Верховної Ради, і відстоюватиму ці цифри під час ухвалення бюджету 2011 у другому читанні», - заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ВР прийняла проект державного бюджету на 2011 рік у першому читанні.

Згідно із затвердженою ВР процедурою розгляду проекту бюджету, народні депутати, комітети та фракції повинні до 19 грудня подати пропозиції до нього.

Подання проекту бюджету на розгляд Верховною Радою в другому читанні заплановано на 22 грудня 2010 року.

В постанові ВР передбачено, що бюджет у другому читанні й у цілому має бути прийнято до 24 грудня 2010 року.