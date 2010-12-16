МНС просить кримчан завтра зайвий раз носа з дому не висовувати

Кримське управління МНС попереджає жителів регіону про очікуване у п`ятницю, 17 грудня, погіршення погоди на півострові у зв`язку з переміщенням південного циклону і рекомендує утриматися від походів у гори, виходів у море і поїздок без особливої необхідності.

«Очікуються сильний сніг, який переходить в дощ, місцями - дуже сильні опади. Вночі місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця», - говориться в повідомленні відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Негода супроводжуватиметься посиленням східного вітру, з переходом у західний, швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 25-30 метрів за секунду.

Рятувальники просять кримчан бути дуже обережними під час перебування біля старих конструкцій, дерев і ліній електропередач.