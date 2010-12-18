ЦВК вважає висновки Рахункової палати упередженими

У Центральній виборчій комісії вважають безпідставними та упередженими висновки аудиту Рахункової палати щодо неналежного планування коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, а також недостатнього контролю за їх використанням.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби ЦВК.

”Центральна виборча комісія категорично не погоджується з наведеними висновками, вважаючи їх безпідставними та упередженими”, - наголошується у заяві.

По-перше, зазначають у ЦВК, співробітники Рахункової палати повинні знати, що у структурі витрат на вибори більш як 85% становить заробітна плата членів виборчих комісій. “Протягом 2004-2010 років мінімальна заробітна плата в Україні зросла у 3,2 рази, що і зумовило зростання загальних витрат на проведення виборів Президента України у 2010 році, порівняно з 2004 роком. Тому робити порівняння витрат на вибори Президента України у 2004 та 2010 роках без врахування зазначеного фактору є економічно неграмотним і соціально шкідливим”, - заявляють у ЦВК.

По-друге, йдеться у заяві, “1,1 млн. грн. бюджетних коштів, які, на думку Рахункової палати, Центральна виборча комісія використала “неефективно”, складають лише 0,1% загального обсягу витрат на підготовку та проведення виборів Президента України у 2010 році, що саме по собі свідчить про належне планування коштів державного бюджету з боку Центральної виборчої комісії та контроль за їх використанням”.

”По-третє, в ході перевірки завідомо ігнорувалися аргументи Центральної виборчої комісії щодо об’єктивної необхідності низки витрат. Зокрема, Рахункова палата стверджує, що у 2009-2010 роках Комісією було витрачено 2,7 млн. грн. через недоліки в системі Державного реєстру виборців. Між тим, Рахунковій палаті були надані письмові пояснення, що зазначені закупівлі були здійснені у зв’язку із внесенням 21 серпня 2009 року змін до Закону України “Про Державний Реєстр виборців” (в частині надання доступу до мережі Реєстру органам адміністрування Реєстру) та виданням постанови Кабінету міністрів України від 3 вересня 2009 року № 970 (щодо збільшення чисельності працівників органів ведення Реєстру)”, - пояснюють у ЦВК.

Так само, зазначається у заяві, були проігноровані Рахунковою палатою надані звернення 22 обласних державних адміністрацій щодо потреби регіонів у додаткових виборчих скриньках, які й зумовили додаткову закупівлю скриньок, а також низка інших документів.

По-четверте, підкреслюють у ЦВК, “про непрофесіоналізм Рахункової палати свідчить той факт, що, за її твердженням, починаючи з 2005 року, загальні витрати на створення Реєстру становили 152,3 млн. грн., у той час як насправді Закон України “Про Державний реєстр виборців” був прийнятий лише у 2007 році. Загальні витрати з Державного бюджету України на створення та обслуговування Реєстру у 2007-2010 роках склали 84,8 млн. грн.”.

”Зазначене свідчить, що висновки Рахункової палати зумовлені виключно бажанням самоствердитись окремих посадових осіб. Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія закликає Рахункову палату до професіоналізму та наполегливо просить не вводити суспільство в оману своєю неправдивою інформацією”, - також наголошують у ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за результатами проведеного аудиту Рахункова палата повідомила, що Центральна виборча комісія завищує суми коштів, необхідних для проведення виборів.

За даними Рахункової палати, на чергові вибори Президента України з держбюджету витрачено близько 1,1 млрд. грн. – у 2,4 рази більше, ніж на вибори 2004 року.

За наслідками аудиту колегія Рахункової палати зробила висновок, що ЦВК неналежним чином здійснює планування коштів державного бюджету, які виділяються на підготовку і проведення виборів, і контроль за правильним і цільовим їх використанням.