Аварійна баржа з добривами не зіпсувала воду в Дунаї

Фахівці не зафіксували погіршення якості води в українській частині Дунаю після аварії в Румунії баржі, яка перевозила мінеральні добрива.

Про це сьогодні в інтерв`ю УНІАН повідомив начальник управління з надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Олександр МІХЕЄВ.

За його словами, фахівцями Одеського обласного управління МНС, райдержадміністрацій і загонами прикордонної служби, які несуть службу в придунайських районах, вжито всіх заходів, щоб розчинювані мінеральні добрива із затопленої на Дунаї молдавської баржі не завдали шкоди здоров`ю жителів українського Придунав’я.

Він уточнив, що «згідно з моніторингом якості дунайської води поблизу райцентру Рені Одеської області, жодних причин для тривоги немає – показники перебувають у межах норми. Фахівці Держекоінспекції північно-західної частини Чорного моря вважають, що завдяки низькій температурі води розчинення вантажу аммофосу на баржі відбуватиметься поступово, завдяки чому «концентрація аммофосу в дунайській воді буде незначною».

Водночас, фахівці Держекоінспекції продовжують проводити погодинний моніторинг якості води у річці.

Крім того, «рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій «закрито шлюзи після Рені, Ізмаїлу, Кілії і Вилкове, дано вказівки держадміністраціям придунайських районів і прикордонним загонам про здійснення суворого контролю за виконанням заборони на використання дунайської води і лов риби, яка може бути небезпечною для вживання в їжу».

Як повідомляв УНІАН, за даними Посольства України в Румунії, 19 грудня в районі міста Гиндерешть у річці Дунай за 130 кілометрів від кордону з Україною через пошкодження в корпусі затонула баржа з мінеральними добривами.

Баржа транспортувалася буксиром "Оріон" під прапором Молдови і перевозила насипом 964 тони мінерального добрива "Аммофос". За попередніми даними, добриво нетоксичне.