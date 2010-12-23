У Карпатах загинув турист-екстремал із Києва

На Закарпатті загинув турист-екстремал з Києва.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника ГУ МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

З його слів, сьогодні зранку о 07:40 в районі гори Стіг, що в Рахівському районі Закарпатської області, гірські рятувальники знайшли зниклого туриста. «Тіло 26-річного киянина, який приїхав підкоряти Карпатські вершини самотужки, знайшли у палатці», - уточнив Ф.ФІЛІП.

Він розповів, що напередодні хлопець з товаришами прибув до однієї з туристичних баз і вирішив одразу ж вийти в гори. Останнього разу, коли турист виходив на зв’язок, він повідомив про погіршення погодних умов та переконав друзів їхати додому без нього. Лише через добу батьки туриста звернулися по допомогу до рятувальників, які відразу почали пошукові роботи.

Ф.ФІЛІП уточнив, що особовий склад трьох підрозділів Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону протягом трьох днів шукав зниклого туриста в умовах лавинної небезпеки та нульової видимості.

За словами помічника начальника ГУ МНСУ в Закарпатській області, причина смерті встановлюється судовими медичними експертами.