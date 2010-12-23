Міліція обіцяє на Новий рік і Різдво бути з народом

Співробітники міліції налаштовані на толерантне ставлення до жителів України, які святкуватимуть Новий рік і Різдво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу в Києві директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

Він підкреслив, що міліціонери будуть коректно ставитися до людей і "жодних каральних заходів не буде". "Ми з розумінням будемо ставитися", - запевнив він. При цьому Д.АНДРЕЄВ підкреслив, що людей у стані сильного алкогольного сп`яніння міліціонери доставлятимуть до медичних установ. Крім того, він не виключив, що міліція допомагатиме таким людям зв`язуватися з родичами.

У свою чергу, перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир САЛІМСЬКИЙ нагадав, що розпиття спиртних напоїв у громадських місцях заборонене, проте окремих вказівок жорстко діяти щодо таких людей не буде. Але при цьому він попросив українців адекватно реагувати на зауваження співробітників міліції.