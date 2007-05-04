Яценюк гарантує: українські діти під консульствами більше не співатимуть

МЗС України має намір провести двосторонні переговори з країнами, у посольствах яких в українських громадян виникають проблеми при отриманні віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ України Арсеній АРСЕНЮК, підбиваючи підсумки моніторингу, проведеного 10-17 квітня цього року слухачами Дипломатичної академії України при МЗС. Вони опитували українських громадян, що зверталися до посольств держав-членів Євросоюзу у Києві з клопотаннями про оформлення віз.

«Ми систематизували низку проблем, які хочемо підняти перед відповідними консульствами», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що ці проблеми полягають, зокрема, у доцільності розширення консульського представництва Європейського Союзу на території України та необхідності запровадження уніфікованих, стандартизованих підходів з усіма країнами Шенгенської зони щодо підходів до подачі документів для отримання віз.

А.ЯЦЕНЮК відмовився назвати консульства країн, з якими в українських громадян виникає найбільше проблем. «Ми маємо поділитися інформацією з консульськими установами, налагодити контакт, врегулювати всі проблемні питання, а от коли вони не врегулюються, тоді ми розкриємо всю інформацію», - сказав він.

При цьому міністр навів кричущий, за його словами, випадок, коли групу українських дітей з Харкова, які співають у хорі, для отримання віз привезли під консульство і змусили заспівати. «Я вам можу гарантувати, що це останній спів українських дітей під консульством», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому міністр також звернувся до українських громадян з проханням при подачі документів на отримання віз надавати правдиву інформацію про себе, а також не користуватися сумнівними посередниками, оскільки це ускладнює роботу дипломатів.

Він також навів дані моніторингу, які засвідчують, що 57% опитаних вважають найсуттєвішими проблемами, що постають перед громадянами України при оформленні віз, черги. 30% назвали необгрунтовано велику кількість документів, що вимагається для оформлення віз. 18% вказали на некоректність персоналу. При цьому вартість послуг в цілому не вважається громадянами України високою (14%). Щодо рівня обслуговування в посольствах, то середній показник у розділі «Чемність та уважність співробітників» становить 16%, у розділі «Оперативність обслуговування» - 24%. Готовність скористатися послугами посередників за додаткову плату висловили 46% громадян.

Як зауважив А.ЯЦЕНЮК, проведений аналіз засвідчив, що порівняно з результатами аналогічних опитувань, які проводилися українськими неурядовими організаціями у 2005-2006 роках, ситуація з візовим обслуговуванням громадян України посольствами держав-членів ЄС не поліпшилася.