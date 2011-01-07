МЗС підтверджує загибель у США українського моряка

За інформацією Посольства України в США, 1 січня на борту нідерландського судна “Алексія”, що знаходилося неподалік від американського порту Х`юстон (США), було знайдено тіло громадянина України – члена екіпажу зазначеного судна.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, після прибуття судна до порту Х`юстон 5 січня, тіло загиблого було передане до місцевого моргу для проведення розтину з метою з’ясування причин смерті. За підозрою у вчиненні вбивства американськими компетентними органами було затримано іншого громадянина України, який входив до складу екіпажу «Алексії».

Наразі вирішується питання щодо проведення досудового слідства у зазначеній справі.

Справа на контролі у Департамент консульської служби МЗС та Посольстві України в США.