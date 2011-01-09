НФПУ: витрати на комунальні послуги зростуть для кожної сім’ї на 1,7 тис

У 2011 році додаткові витрати кожного домогосподарства на житлово-комунальні платежі - за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – можуть зрости у середньому на 1 тис. 700 грн. на рік.

Такі підрахунки зробив Національний форум профспілок України, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

Розрахунки зроблені на основі підвищення тарифів на теплову енергію року на 35%, яке відповідно до рішення Національної комісії регулювання електроенергетики України має вступити з 1 січня 2011 після відповідного розпорядження місцевих влад.

Крім того, з 1-го квітня очікується 50%-ве збільшення ціни на газ для населення, що є обов’язковою умовою МВФ для отримання Україною третього траншу.

На додаток, зазначили в НФПУ, з квітня 2011 року уряд України розглядає можливість двократного збільшення цін на електроенергію для населення, а в подальшому на 39% - з серпня 2011 року. Міністерство палива і енергетики вже склало прогноз средньозваженої гуртової ринкової ціни (ГРЦ) на електроенергію, згідно з яким у 2011 році вона зросте на 15%, в порівнянні з 2010 роком, – до 55,07 коп. за кВт/г. У цей розрахунок вже закладені підвищені тарифи для населення. Причому варіант визначено – у квітні на 100% і в серпні на 39%.

«Якщо скласти всі заплановані підвищення цін на житлово-комунальні послуги, то виходить, що в середньому витрати на житлово-комунальні послуги зростуть для кожної сім’ї на 1700 грн.”, - пояснює голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

Профспілковий лідер також наголосив, що будь-які кроки з підвищення тарифів та ціни на газ влада мала би починати лише після оприлюднення чіткого та прозорого плану реформ житлово-комунальної та газової галузі, широкого їх обговорення та погодження з суспільством, в тому числі і з профспілками.

Як повідомлялося, перше підвищення вартості побутового газу на 50% відбулось з 1 серпня 2010 року.

Національний форум профспілок України звернувся з позовом до Окружного Адміністративного суду Києва щодо визнання протиправною та скасування Постанови №812, згідно з якою з 1 серпня 2010 року були на 50% підвищені ціни на споживчий газ. Перше слухання у цій справі відбулось 16 вересня 2010 року.