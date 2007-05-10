У Києві пройде парад близнюків

В неділю, 13 травня, у центрі Києва пройде парад близнюків.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, захід розпочнеться на Майдані Незалежності о 15.50.

За словами начальника відділу сімейної політики Управління у справах сім’ї та молоді КМДА Валентини КОЛЯДИ, на сьогодні відомо, що 13 травня у параді близнюків візьмуть участь більше 10 пар близнюків. Передбачається, що на спеціально встановленій на Хрещатику сцені у них братимуть інтерв’ю про їхнє життя.

Зараз триває прийом заявок на участь у конкурсі. Заявку можна дати за телефоном: 524-71-30.