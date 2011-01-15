Повертаючись додому, провалився під кригу 51-річний житель Житомирщини

В Житомирській області в селі Таборище Радомишльського району провалився під лід на ставку і втопився 51-річний місцевий житель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

У повідомленні зазначається, що чоловік ввечері повертаючись додому, переходив річку, що витікала зі ставка, через місток-кладку.

“Як людина опинилася на льоду, не зрозуміло: чи то він по необережності впав, чи вирішив скоротити дорогу”, - зауважили рятувальники.

Наступного ранку дружина забила тривогу, бо чоловік не ночував вдома. Згодом односельці повідомили, що бачили на льоду біля свіжої ополонки його шапку.

Їхня спроба самостійно відшукати та підняти тіло небіжчика не вдалася. Тіло загиблого було піднято водолазами.

У 2011 році - це перший на Житомирщині випадок загибелі людини, яка провалилася під лід. Минулого зимового сезону на льоду в регіоні загинуло 6 осіб. У грудні 2010 року потонули 10-річна дитина та 25-річний чоловік, нагадали у прес-службі ГУ МНС.