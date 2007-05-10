Наша Україна пропонує косити від армії за $6 тисяч

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони готує до розгляду проект закону про сплату компенсації замість проходження строкової військової служби.

Відповідний законопроект народного депутата Віктора ЛЕЩЕНКА (фракція “Наша Україна”) зареєстрований у ВР.

Зокрема, автор законопроекту пропонує новий підхід до призову громадян на строкову військову службу чи проходженням ними альтернативної (невійськової) служби. Проект визначає організаційно-правові засади сплати компенсації замість проходження строкової військової служби.

В.ЛЕЩЕНКО вважає, що головною проблемою, яку розв`яже прийняття запропонованого ним законопроекту, є ухилення від виконання військового обов`язку призовниками.

Аналіз стану справ щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов`язку та призову на строкову військову службу, проведений автором, показує, що тільки станом на 1 січня 2007 року до військових комісаріатів, наприклад Харківської області, за повістками не з`явилися 21 тис. 500 громадян, при цьому 12 тис. 700 з них не з`явилися на повторні (2 і більше разів) виклики у період різних призовних компаній.

В.ЛЕЩЕНКО зазначає у пояснювальній записці до законопроекту, що "існуюча система проведення розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов`язку та притягнення їх до адміністративної відповідальності, недосконалі".

Згідно із проектом, "розмір компенсації складає суму середньої вартості утримання державою одного солдата за весь період проходження строкової військової служби, що становить 31 тис. грн. станом на 2007 рік (73 прожиткових мінімумів для працездатних осіб)".

Прийняття закону "Про компенсацію замість проходження строкової військової служби" дасть змогу значній частині порушників законодавства шляхом сплати компенсації вирішити питання відношення до військової служби у створеному цим законом правовому полі, переконаний В.ЛЕЩЕНКО.

Крім того, прийняття цього закону сприятиме покращанню фінансування Збройних сил України, більш якісному підбору призовників для проходження строкової служби; зниженню рівня корумпованості в закладах та установах, причетних до проведення призовних компаній, подоланню соціальної несправедливості щодо осіб, які проходили (проходять) строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу.