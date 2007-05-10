Азаров: позиція ультиматуму є неприйнятною

Перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ закликає політичні сили відмовитися від мови ультиматумів для находження компромісу у питанні дострокових виборів до Верховної Ради. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками робочої групи з виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, "позиція ультиматуму - нас нагнути на будь-які умови - є неприйнятною”. “Ми готові працювати, готові знаходити формулювання”, - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, з самого початку робота групи відбувалася нормально, поки “не з’явилася позиція ультиматуму”. “Я тепер зрозумів, чому вона з’явилася. Нас хочуть загнати у визначену дату виборів”, - сказав він. При цьому, переконаний М.АЗАРОВА все робиться для того, аби партії коаліції не брали участі у виборчій кампанії. “Ви хочете нас свідомо виключити з виборчої кампанії, то давайте чесно скажемо на всю країну”, - сказав перший віце-прем’єр.

Він також наголосив, що для проведення нормальних дострокових виборів необхідно дуже серйозно змінити законодавство. “Я не говорю про Конституцію, я говорю про законодавство”, - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також закликав Президента України В.ЮЩЕНКА зробити все можливе, аби мова ультиматумів не застосовувалася при проведенні засідань робочої групи. “Ви як гарант Конституції не повинні допустити, щоб на робочій групі ультиматум правив”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що за умов нормальної організації роботи група до середи – 16 травня “цілком зможе напрацювати пакет”.