На Львівщині після прориву греблі підтоплено 70 житлових будинків

Сьогодні близько 20.00 в селі Задеревач Стрийського району Львівської області раптовим сходженням великої маси води підтоплено велику площу, на якій знаходиться 70 житлових будинків.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, який перебуває на місці події.

“За попередніми даними, раптове і стрімке сходження великої маси води сталося внаслідок прориву греблі на одому з водоймищ Івано-Франківської обл. Село Задеревач межує з цією областю”, - сказав П.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, зараз оперативно з’ясовується, чи немає потерпілих серед мешканців села.