Тимошенко охрестила Папієва ворогом кохання

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обурена пропозицією міністра праці та соціальної політики Михайла ПАПІЄВА вивчити можливість звільнення вагітних жінок за порушення ними трудового законодавства.

Про це йдеться у коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

“Вчора міністр праці і соціальної політики ПАПІЄВ заявив, що у трудовому законодавстві слід передбачити норму, згідно з якою роботодавець має право звільняти з роботи вагітних жінок. Фактично міністр пропонує репресивні заходи проти майбутніх матерів. Ця заява не просто дивує, вона обурює кожного, хто має повагу до жінок, до своїх матерів і до власних дружин”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що у цій пропозиції міністра праці та соціальної політики проявляється справжнє ставлення діючого уряду і правлячої партії до людей. “Я переконана, що у міністра не весняний авітаміноз. І навіть не чемоданний настрій, який зараз панує в уряді, винен у подібних заявах. Просто саме так за доктриною Партії регіонів виглядає турбота про людей”, - сказала лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “якщо наша політична команда під час роботи в уряді почала виплачувати матерям новонароджених вісім з половиною тисяч гривень, то Микола АЗАРОВ, ставши віце-прем‘єром, запропонував ці виплати ліквідувати. Якщо ми розширювали соціальні програми, то цей уряд з перших днів заявив про якусь там інвестиційно-інноваційну політику, згідно з якою не планувалося ані підвищення пенсій, ані збільшення зарплат, ані започаткування нових соціальних програм. Керівники цього уряду ледь не відкрито заявляли, що платити людям - шкідливо і не потрібно”.

“Тепер країна дожилася до “новаторських” пропозицій ПАПІЄВА - посадової особи, яка за своїми обов’язками в уряді повинна дбати про справедливе ставлення до людей”, - зауважила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що “за аналогією з рейтингом ворогів свободи слова настав час запровадити в Україні рейтинг ворогів кохання, і перше місце в ньому слід відвести міністру ПАПІЄВУ”.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на прес-конференції в УНІАН міністр праці та соціальної політики М.ПАПІЄВ висловив думку, що необхідно вивчити питання щодо можливості звільнення вагітних жінок у разі порушення ними трудового законодавства.

“Є такі терміни, які називаються антигарантії - фактично вони красиво звучать... і коли в законі читаєш, що ніякий роботодавець не має юридичного право звільнити вагітну жінку. Здавалось, не погано звучить ця гарантія, але якщо перейти в реальне життя, то виходить - роботодавець має взяти на роботу жінку, знаючи, що навіть у разі, якщо вона порушить режим роботи підприємства, він не зможе її звільнити”, - сказав М.ПАПІЄВ.