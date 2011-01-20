У Макіївці одночасно сталося два вибухи

У Макіївці біля адміністративної будівлі «Макіїввугілля» близько 5.30 ранку стався вибух. Одночасно вибуховий пристрій спрацював і на території ринку. Жертв і постраждалих немає, повідомляє Дзеркало тижня.

Вибуховий пристрій було закладено у будівлі «Макіїввугілля». У приміщенні вибито вікна і пошкоджено фасад.

Вибух на ринку відбувся у ново-побудованому магазині у лінії газової комунікації. Передбачається, що метою вибуху було пошкодити газову трубу, однак цього не сталося.

На місці подій працюють оперативно-слідчі групи.

Джерело у правоохоронних органах Макіївки також повідомило, що є інформація про можливий вибух в будівлі міськради сьогодні вдень.