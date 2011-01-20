У Полтаві - дводенна жалоба

У Полтаві 20 і 21 січня 2011 року оголошено траур у зв`язку зі смертю колишнього міського голови, екс-депутата Верховної Ради Анатолія Кукоби.

Про це повідомляє прес-служба міськвиконкому Полтави.

За даними прес-служби, розпорядження про оголошення у місті трауру підписав мер Полтави Олександр МАМАЙ.

Розпорядженням передбачено приспустити державні прапори і прапори Полтави на будівлях установ, відмінити розважально-концертні заходи і спортивні змагання, заплановані на ці дні.

20 січня з 10-ї до 12-ї години у палаці дозвілля "Листопад" відбудеться прощання з А.Кукобою.

Співчуття рідним А.Кукоби вже висловили Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, екс-президент Леонід КУЧМА, перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК, керівники міст-побратимів Полтави.

Як повідомляв УНІАН, А.Кукоба помер 17 січня після тривалої хвороби на 63-у році життя. А.Кукоба з 1990 по 2006 рік п`ять разів обирався мером Полтави. У 2002 році він був обраний депутатом Верховної Ради. У 2006 році він також став депутатом за списком Партії регіонів, і одночасно був обраний на посаду мера Полтави. У рамках чинного законодавства він відмовився від посади міського голови і пішов працювати до парламенту.