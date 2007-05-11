У Донецькій області затримали озброєну банду

У Донецькій області працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю викрито у створенні злочинної організації одинадцятьох раніше затриманих за підозрою в незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів жителів одного з міст, усі раніше судимі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання двох з них вилучено 7,6 кг макової соломки, револьвер “Наган”, обріз мисливської рушниці та 9 тис. гривень. Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).