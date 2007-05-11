Над Міланом літає 21-метровий голий чоловік (фото)
12:35, 11 травня 2007Суспільство
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...і символізує вразливість людської істоти
|Фото AP/Yahoo!
За перші три дні, протягом яких надувний чоловік висить над парком, його відвідали близько трьох тисяч чоловік. Одна з глядачок, відповідаючи на запитання лондонської газети The Times, сказала, що це далеко не найгірше видовище, які їй доводилося бачити в парку, що користується поганою славою. Фонд Нікола Труссарді розраховує, що незвичайна інсталяція допоможе поліпшити репутацію Семпіоне серед міланців.
Павел Альтхамер, випускник факультету скульптури Варшавської академії художнього митсецтва, багато разів виставлявся в Європі і в США і одержав декілька премій, зокрема, нідерландську премію Вінсента Ван Гога за внесок у сучасне мистецтво.
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