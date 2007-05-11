Над Міланом літає 21-метровий голий чоловік (фото)

У міланському парку Семпіоне з`явилася інсталяція польського художника Павла Альтхамера (Pawel Althamer): 21-метрова повітряна куля у вигляді голого чоловіка. Як повідомляється в прес-релізі організатора "виставки" - фонду Нікола Труссарді, арт-проект називається "Один з багатьох" і символізує вразливість людської істоти.

За перші три дні, протягом яких надувний чоловік висить над парком, його відвідали близько трьох тисяч чоловік. Одна з глядачок, відповідаючи на запитання лондонської газети The Times, сказала, що це далеко не найгірше видовище, які їй доводилося бачити в парку, що користується поганою славою. Фонд Нікола Труссарді розраховує, що незвичайна інсталяція допоможе поліпшити репутацію Семпіоне серед міланців.

Павел Альтхамер, випускник факультету скульптури Варшавської академії художнього митсецтва, багато разів виставлявся в Європі і в США і одержав декілька премій, зокрема, нідерландську премію Вінсента Ван Гога за внесок у сучасне мистецтво.

Лента.ру