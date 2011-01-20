Посольство США: Вашингтон не знав, що Данилишину дадуть притулок у Чехії

Посольство США в Україні заявляє, що перед оголошенням рішення Чехії про надання політичного притулку колишньому міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ жодних консультацій з урядом США або його інформування не відбувалося.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси, освіти і культури Посольства США.

Як зазначається у заяві посольства, «останні повідомлення в українській пресі припускають, що уряд США заздалегідь знав про нещодавнє рішення Чехії надати політичний притулок колишньому міністрові економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ або навіть що чеський уряд прийняв таке рішення за наполяганням Вашингтона. Ці повідомлення абсолютно хибні. Перед оголошенням цього рішення жодних консультацій з урядом США або його інформування не відбувалося».