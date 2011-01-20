Porsche сина Фельдмана потрапив у ДТП: загинули 5 людей

Автомобіль сина депутата Олександра Фельдмана потрапив у ДТП. В аварії загинули 5 осіб.

Як повідомляє ТСНз посиланням на видання "Об`єктив", на 610 кілометрі траси Харків-Довжанський, біля міста Ізюму, 19 січня близько 21:20 зіштовхнулися два автомобілі – Porsche Cayenne і Renault Duster.

Водій автомобіля Porsche Cayenne не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де і зіштовхнувся з Renault. У результаті ДТП обидва водії і троє пасажирів автомобіля Renault загинули на місці. Зараз ведеться слідство.

За інформацією видання "Сегодня", автомобіль Porsche Cayenne зареєстрований на сина народного депутата Олександра Фельдмана - Олександра Олександровича Фельдмана.

Як вдалося з`ясувати журналістам, за кермом Porsche Cayenne знаходився житель Харкова, 37-річний Юрій Штонда, водій (за іншими даними - помічник) родини Фельдмана.

У Renault знаходилися жителі Артемівська й Артемівського району Донецької області - троє чоловіків (1981, 1973 і 1961 років народження) і 40-літня жінка. Хто був за кермом цієї машини - невідомо.

Джерела видання "Об`єктив" стверджують, що під час зіткнення на спідометрі Porsche була зафіксована швидкість понад 200 кілометрів.

У прес-службі народного депутата УНІАН повідомили, що сина Фельдмана на момент аварії за кермом машини не було - на той час він перебував у Києві. Машину взяли без відома власника.