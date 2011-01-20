Спікер: організатори самозахватів відкрито грабують Крим

Верховна рада Криму докладе всіх зусиль, аби врегулювати питання з масовими самовільним зайняттям землі як окремими представниками кримських татар, так і інших національностей, заявив спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«Тисячі гектарів захопленої землі - це відверте знущання із законодавства і над усіма законослухняними жителями нашого регіону. Організатори самозахватів відкрито грабують Крим, це давно пора припинити», - йдеться в коментарі В.КОНСТАНТИНОВА, який передав УНІАН прес-центр парламенту автономії.

Він наголосив, що повністю підтримує ініціативу голови кримського уряду Василя ДЖАРТИ, який закликав лідерів кримських татар сприяти врегулюванню питання з масовими самовільними захватами землі.

Спікер упевнений, що питання кримськотатарських та інших самозахватів вдасться вирішити «мирно і конструктивно», а також заявив, що органи влади Криму продовжать діяльність із забезпечення житлом і землею для будівництва будинків раніше депортованих громадян.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр Криму звернувся з відкритим листом до лідера меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, в якому просить переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки, на думку В.ДЖАРТИ, самозахвати заважають соціально-економічному розвиткові регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

Натомість М.ДЖЕМІЛЄВ раніше стверджував, що самозахвати кримських татар становлять лише близько 17% загальної кількості самовільно зайнятої землі в регіоні.

У коментарі УНІАН щодо звернення Джарти заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ зазначив, що "слід вказати причини, які спонукають людей різних національностей самовільно займати землі для облаштування життя своїх родин."

За його оцінкою, кримські татари займають не більш як 20% захоплених земель. Відтак "чому це прохання адресоване лише кримським татарам? Чому це не адресоване посадовцям, політикам, бізнесменами Києва та Москви?.. Найвища корупція в центральних органах влади саме в тих структурах, які займаються розподілом землі. Кримські татари віддадуть свої п’ять-десять соток, якщо побачать, що влада забирає сотні-тисяч гектарів у чиновників. А поки що бачимо тотальну корупцію в органах влади, що розпоряджаються землею".