Шанси на перемогу Вєрки Сердючки на Євробаченні букмекери оцінюють у 40%

Вєрка Сердючка (сценічний персонаж українського артиста Андрія Данилка) посідає лідируючі позиції за кількістю ставок на переможця в пісенному конкурсі "Євробачення", передає кореспондент РІА новості.

Фінал 52-го конкурсу пісні "Євробачення" пройде у суботу в столиці Фінляндії - Хельсінкі - за участю представників 24 країн. Вєрка Сердючка представить публіці театралізований номер "Dancing Lasha Tumbai", який строго кажучи піснею не є, а є нарочито абсурдним речитативом на різних мовах з рефреном, що повторюється.

Британські букмекерські контори William Hill і Ladbrokes, а також Paddy Power одноголосно оцінюють шанси на перемогу Вєрки Сердючки у розмірі 5-2, тобто вірогідність її перемоги оцінюється не менше ніж в 40%, що вище, ніж у найближчих переслідувачів українського номера - пісень, представлених артистами з Сербії і Білорусії, - Марією Шеріфович і Дімою Колдуном.

Несподіваним фаворитом букмекерів стала пісня з Латвії, яка не входила до числа лідерів ще пару днів назад, але помітно укріпила свої позиції після успішного проходження півфіналу і зараз перебуває на четвертому місці (а у Paddy Power навіть на другому з шансом 4-1). За нею йде шведська група The Ark.

Замикає шістку фаворитів російський номер "Song #1" дівочого колективу "Срібло". William Hill і Paddy Power оцінюють його шанси як 10-1, а Ladbrokes настроєна трохи прихильніше і дає росіянкам шанс 9 до 1.