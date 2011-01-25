МОЗ рекомендує утриматись від поїздок до країн, де є випадки холери

00:44, 25 січня 2011
Суспільство
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На Гаїті хвороба забрала тисячі життів

Міністерство охорони здоров`я наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від відвідування країн, де зафіксовані випадки захворювання на холеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Зокрема, як нагадують у міністерстві, вже у Домініканській Республіці зареєстрований перший випадок смерті від холери, що розповсюдилася з сусіднього Гаїті.

У зв’язку з цим Державна санітарно-епідеміологічна служба України заявляє, що ситуація, яка склалася в Республіці Гаїті та Домініканській Республіці, створює ризик захворювання на холеру для громадян України, які планують відвідати ці країни.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, всього в Домініканській Республіці на холеру захворіли 189 осіб. Тим часом на Гаїті ця хвороба забрала життя вже більш як 3,8 тис. осіб.

 

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