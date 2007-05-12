У КПУ вважають, що Секретаріат Президента захопився детективним ширвжитком

Заяви керівника головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України Валерія Гелетея про замахи на життя політиків – лідерів опозиційних партій, що нібито готуються, в КПУ вважають “трагікомічним шоу”, котре зайвий раз підтверджує глибину політичного і морального банкрутства Секретаріату Президента і “так званої опозиції».

“Послухавши президентського чиновника, - йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті Компартії, - можна було подумати, що готуючись до своїх “телеодкровень” він начитався детективного ширвжитку: склеєний із зібраних по сміттєвих корзинах клаптиків план замаху з хрестиками, стрілками, питаннячками напроти прізвищ “бойових друзів і подруг” президента. Не вистачало тільки черепа і кісток».

Компартія України заявляє, що вчорашні звинувачення в нібито причетності членів Коаліції національної єдності, керівників МВС до підготовки замаху на лідерів опозиції і керівництво президентського секретаріату - це груба політична провокація, ноги якої ростуть з подій, пов`язаних з пріснопам`ятною діоксиновою справою 2004 року.

«Чому досі не знайдені ті, що робили замах на життя кандидата в президенти Ющенка, не виявлені замовники цього злочину, попри численні заяви вищих чиновників і самого Ющенка про те, що прізвища злочинців відомі, - задаються питанням автори заяви. – Чи не тому, що замовниками можуть бути ці ж високопосадові чиновники і ті, хто знаходитися в найближчому оточенні нинішнього президента. І останні події яскраво підтверджують, що вони готові на все, ради захоплення влади в країні, у тому числі і організацію замахів на своїх же “соратників”.

У зв`язку з цим КПУ звернулася до Генпрокуратури з вимогою негайно порушити кримінальну справу за фактом і на підставі зроблених В.Гелетеєм заяв про підготовку замахів, провести всестороннє розслідування і проінформувати громадськість про його результати.