Старі закордонні паспорти лишаються чинними
18:59, 12 травня 2007Суспільство
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Указ Президента
Закордонні паспорти для громадян України старого зразка є чинними протягом терміну їхньої дії.
Про це йдеться в Указі Президента України, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.
«Установити, що раніше видані паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також паспорти, оформлені з використанням бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон попередніх зразків, є чинними протягом строку їхньої дії», - зазначається в Указі.
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