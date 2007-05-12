Старі закордонні паспорти лишаються чинними

Закордонні паспорти для громадян України старого зразка є чинними протягом терміну їхньої дії.

Про це йдеться в Указі Президента України, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

«Установити, що раніше видані паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також паспорти, оформлені з використанням бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон попередніх зразків, є чинними протягом строку їхньої дії», - зазначається в Указі.