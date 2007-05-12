Мешканці 6 п`ятиповерхівок у Макіївці третій день сидіть без газу

В Червоногвардійському районі Макіївки Донецької області 6 п`ятиповерхових будинків вже третій день поспіль залишаються відключеними від газопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, представники газової служби ще в четвер, 10 травня, без попередження перекрили подачу газу до квартир. Мешканці налаштовані на крайні заходи, тому що не знають, коли закінчиться "це беззаконня і безвладдя". “Близько 400 шахтарських родин сьогодні не мають нагоди нормально приготувати їжу, нагріти воду, щоб викупати дитину або елементарно закип`ятити чай”, - нарікають мешканці і заявляють, якщо їх не почують "вгорі", вони самі налаштовані знайти і підключити необхідні вентилі, щоб газ знову почав надходити до квартир.

За словами мешканців, які 10 травня були вдома, представники газової служби їм повідомили, що перекриття газу пов`язане з тим, що у всіх квартирах п`ятиповерхівок "несанкціоновано встановлені газові колонки".

Жителі пояснюють, що в цих будинках, споруджених в 1970-71 роках на кухнях площею 5 квадратних метрів, разом з газовими плитами знаходилися металеві "титани". Для нагріву води їх потрібно було оплювати дровами або вугіллям. Де брати дрова і вугілля, тоді квартиронаймачам ніхто не пояснював, тому жителі незабаром стали самостійно встановлювати газові колонки. "Ці колонки у нас стоять вже понад 30 років і газові служби про це, звичайно, знали, навіть колись перевіряли димарі", - розповіли мешканці.

Сьогодні люди готові платити більше, щоб "законно" користуватися газовими колонками. Але, за словами жителів, представники газової служби заявили, що колонки в квартирах не передбачені проектами будинків.

"Гуманність" газівників виявилася лише у тому, що в деяких квартирах вони відрізали тільки труби підведення газу до колонок, а подачу газу на печі залишили. Але таких квартир виявилося лише декілька, і тепер в ці квартири шикується черга сусідів.

Зневірені люди телефонували до приймальні міського голови Макіївки Олександра МАЛЬЦЕВА, проте там їх відправили до газівників, які відразу попередили, що газу може не бути ще цілий тиждень.