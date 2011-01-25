Газовики відвернули вибух у багатоповерхівці

У Ялті співробітники газової служби запобігли вибуху побутового газу в багатоповерховому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинського міськвиконкому, трагедія мало не сталася у двох корпусах багатоповерхового будинку на вулиці Місхорській у Ялті минулих вихідних. В аварійну службу міськгазу надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир металевий газовий шланг розжарився до червоного стану.

Подання газу в квартиру було перекрито, але через деякий час в іншій квартирі спалахнув газовий казан. Бригада, яка виїхала знову, викликала з управління міського господарства електрика, який встановив, що на газопроводі є електрична напруга. Подачу газу до обох корпусів будинку було негайно припинено.

Фахівці міськгазу дійшли висновку, що хтось із мешканців відмотує показання електролічильника, накидаючи електропристосування на газову трубу, при цьому піддаючи смертельній небезпеці не тільки своє життя, а й усіх сусідів по будинку. Тим паче, що абсолютна більшість ялтинських багатоповерхівок спроектована таким чином, що в них не передбачений пристрій контуру заземлення, що збільшує ризик лиха в багато разів.

Подачу газу в обидва корпуси будинку на Місхорській, де сталася НП, буде відновлено тільки після ретельної перевірки стану електромереж у приміщеннях і обладнанні контуру заземлення, відзначили в прес-службі мерії.

Зі свого боку міський голова Олексій БОЯРЧУК дав доручення перевірити наявність контурів заземлення в усіх багатоповерхових житлових будівлях на території Ялти, почати їх встановлення в разі відсутності і перевірити стан уже наявних.