Плющ - за широку коаліцію Партії регіонів, Нашої України і БЮТ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ в інтерв`ю газеті « Коммерсант-Украина» № 75 від 14 травня заявив, що В.ЯНУКОВИЧУ не пропонували пост прем`єр-міністра після виборів. Водночас сторони досягли домовленості про принципи. «Ми домовилися, що разом працюватимемо над Конституцією. І обговорювався принцип, що та політична сила, яка набрала на виборах більшу кількість голосів, матиме повне право на формування коаліції та уряду», - сказав І.ПЛЮЩ.

І.ПЛЮЩ також повідомив, що коли виникло питання про можливе призначення його на посаду секретаря РНБО, він сказав, що дасть згоду тільки у разі узгодженого рішення провідних політичних лідерів. «У мене запитали: «Ви не можете уточнити цих лідерів?». Я говорю: «Запросто. Це Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав І.ПЛЮЩ. За його словами, прем`єр-міністр під час однієї з зустрічей сказав, що пропонував його кандидатуру на цей пост ще півроку тому.

На думку І.ПЛЮЩА, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО також позитивно сприйняла його призначення.

Він також запевнив, що в роботі на посаді секретаря РНБО керуватиметься словами В.ЮЩЕНКА, який сказав, що ніколи не піде на силові кроки.

І.ПЛЮЩ також вважає, що в широкій коаліції мають брати участь Партія регіонів і майбутній блок «Наша Україна» і БЮТ. «Якщо ці троє дійдуть компромісу, в Україні повториться те зростання економіки, яке у нас було з січня по вересень 2000 року», - переконаний він.