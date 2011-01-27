Великі компанії світу певні, що прийшов час зростання (опитування)

За даними 14-го Щорічного опитування керівників найбільших компаній світу, підготовленого фірмою PricewaterhouseCoopers (PwC), упевненість топ-менеджерів у майбутньому економічному зростанні практично досягла докризового рівня після дворічного періоду глибокої рецесії.

Про це йдеться у повідомленні PwC, переданому агентству УНІАН.

Як повідомили у компанії, у всесвітньому опитуванні взяти участь 1201 керівник, з яких 48% висловили «цілковиту упевненість» у перспективах зростання у найближчі 12 місяців.

У PwC зазначають, що ця цифра значно перевищує торішній показник (31%) і впритул наблизилася до позначки 50%, зафіксованої у 2008 році ще до початку економічної кризи.

У цілому, за даними компанії, певну упевненість у перспективах зростання наступного року висловили 88% опитаних керівників, що на 7% більше, ніж торік. У довгостроковій перспективі свою упевненість у зростанні на подальші три роки підтвердили 94% топ-менеджерів. Приріст цього показника становив 2 п.п.

Також повідомляється, що тенденції до відновлення упевненості були відмічені по всіх континентах, особливо в таких країнах, як Індія, Австрія, Колумбія, Перу, Китай, Таїланд і Парагвай, де керівники провідних компаній з великим оптимізмом дивляться у майбутнє. Найменшу упевненість продемонстрували топ-менеджери Західної Європи, крім німецьких компаній, де близько 80% перших осіб (що на 20% більше від торішнього показника) висловили тверду упевненість у майбутньому зростанні економічної діяльності.

Багато з керівників найбільших компаній світу відзначили ключову роль Китаю в стимулюванні зростання світової економіки. Першість Китаю віддали 39% опитаних, друге місце посіли США з показником 21%, потім Бразилія (19%) і Індія (18%). При цьому найважливішими країнами-постачальниками продукції і сировини в майбутньому були визнані Китай, США і Індія. З точки зору географії розвитку бізнесу на наступні 12 місяців 90% керівників очікують зростання активності своїх компаній в Азії, 84% – у країнах Латинської Америки, 75% – в Африці, 72% – на Близькому Сході і 70% – у країнах Східної Європи. І лише третина респондентів стверджують, що країна, в якій знаходиться їх місце роботи, має високий потенціал зростання.

Зростаюча упевненість керівників позитивно позначилася на планах з набору персоналу. Більш як половина (51%) топ-менеджерів по всьому світу прогнозують збільшення кількості персоналу впродовж наступних 12 місяців порівняно з 39% у попередньому опитуванні. Особливо оптимістичними у плані створення робочих місць були керівники провідних компаній у країнах Центральної Європи, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Африки. Лише 16% представників вищого керівництва (на 9% менше порівняно з минулим роком) планують скорочення штату наступного року.

Результати опитування вкотре підтвердили вплив рецесії на стратегію розвитку. Переважна більшість (а саме 84%) керівників найбільших компаній світу заявили, що за останні два роки вони змінили корпоративну стратегію, при цьому практично кожен третій зазначив, що ці зміни були кардинальними. Стратегічні зміни були викликані переважно нестабільною економічною ситуацією, споживацькими запитами і динамікою розвитку галузей економіки після виходу з кризи. Багато топ-менеджерів висловили готовність змінити стратегії своїх компаній з управління персоналом (83%), ризиками (77%), капіталовкладеннями (76%) і організаційною структурою (74%).

Кількість керівників, які планують скоротити витрати ву найближчі 12 місяців, зменшилася з 70% минулого року до 64%. За словами респондентів, 34% з них планують операції із злиття або поглинання, з яких половина планує створити новий стратегічний альянс або спільне підприємство, а 31% висловили намір передати комерційний напрям діяльності на зовнішній підряд (аутсорсинг). Найпопулярнішими майданчиками для проведення операцій із злиття і поглинання визнані країни Західної Європи, Азії і Північної Америки.

Приблизно три чверті керівників найбільших компаній світу (торік - 66%) назвали нестійкість або невизначеність економічного зростання потенційною загрозою їхньому бізнесу. Перспективами економічного розвитку «дуже стурбовані» близько однієї третини опитаних. Серед інших загальновизнаних загроз бізнесу також називалися державні заходи у відповідь на дефіцит бюджету (61%), надмірне регулювання (60%), коливання курсів валют (54%), нестабільна ситуація на ринках капіталу (52%) і протекціонізм (40%). Загрозу високої інфляції згадали менше третини респондентів.