Голова Пенсійного фонду: наплодили масу вишів, а нам стільки не треба

Голова правління Пенсійного Фонду України Борис ЗАЙЧУК вважає за необхідне вдосконалити в Україні систему підготовки трудових ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Тернополі.

«Потрібно більш продумано ставитися до підготовки трудових ресурсів. Ми наплодили масу вишів, а нам стільки не потрібно. Це лукавство перед дітьми, бо ми їх вчимо, а не даємо робочого місця. У радянські часи були 4 юридичні виші, зараз є 180. У нас є потреба у стількох юристах?», - риторично поцікавився Б.ЗАЙЧУК.

За його словами, ПФУ вирахувало, скільки саме потребує спеціалістів, і почало самостійно здійснювати їхню підготовку. «Але ми не пішли шляхом створення своїх вишів, а маємо факультети у Харківській юридичній академії. Щороку набираємо 100 людей на стаціонар і 50 заочників, в середньому 90-95 випускників працевлаштовуємо. Ми – Пенсійний фонд – гарантуємо перше робоче місце нашим випускникам», – сказав голова ПФУ.

За його словами, рішення про фахове навчання для майбутніх працівників ПФ було прийнято у зв’язку з тим, що раніше у структурах ПФУ працювало лише 12% працівників з юридичною освітою.

«Решта – залежало від вишу, який був в області чи районі. Якщо технікум підготовки агрономів – значить агрономи в Пенсійному фонді сиділи, педучилище – педагоги, молочний технікум – молочники. Я не кажу, що вони погано працювали... в цирку слона навчили, на мотузці водять. А це ж люди, мають освіту, вони швидко орієнтувалися. Але ми хотіли, щоб вони мали юридичну освіту і вже маємо 4 випуски», - зазначив Б.ЗАЙЧУК.

Він висловив переконання, що і в інших галузях мало б бути аналогічно – прораховано, скільки потрібно тих чи інших фахівців, а відтак проведено навчання необхідної кількості людей.

«У трудовій зайнятості прогнозування – це дуже велика справа. Бо це і питання формування фонду оплати праці, і пенсійних відрахувань», – наголосив Б.ЗАЙЧУК.