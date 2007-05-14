Гайдук пішов із РНБО, аби не піддаватися на авантюри?

Віталій ГАЙДУК був звільнений з поста секретаря Ради безпеки і оборони України, оскільки відмовився брати участь в провокації з усунення когось із політиків з метою ввести надзвичайний стан у країні.

Про це заявив в інтерв`ю агентству УНІАН заступник керівника парламентської фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він підкреслив, що В.ГАЙДУК «як досвідчений бізнесмен, політик, морально стійка людина не виконала вказівки і не піддалася на провокацію, яку озвучив ГЕЛЕТЕЙ».

За словами В.КИСЕЛЬОВА, представникам Партії регіонів стало відомо «з достовірних джерел, що була команда організувати провокацію – замах нібито кримінальних авторитетів на когось із політиків». Метою цієї провокації було проведення масових арештів і введення надзвичайного стану в країні, стверджує В.КИСЕЛЬОВ. Він підкреслив, що «до честі ГАЙДУКА, він вчинив мужньо і чесно – не піддався на цю авантюру».

В.КИСЕЛЬОВ висловив переконання, що новопризначенний секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, як досвідчений політик, «також не торгуватиме совістю і дотримуватиметься права і моралі».

Заступник фракції Партії регіонів не виключив, що цей сценарій ще може бути втілено в життя. «Я абсолютно цього не виключаю», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня керівник Головної служби Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має в своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві й схеми замахів на відомих українських політиків.

Коаліція національної єдності назвала політичною провокацією цю заяву В.ГЕЛЕТЕЯ і вимагає від Генеральної прокуратури дати їй правову оцінку.

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня звільнив В.ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив І.ПЛЮЩА на посаду секретаря РНБО.