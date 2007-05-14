Голова ДПАУ Брезвін проведе брифінг

13-40 - Відбудеться брифінг за участю голови Державної податкової адміністрації України Анатолія Брезвіна. О 14-00 розпочне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю (Інститутська, 7, другий поверх, каб. 206). Телефон для звернень громадян: 254-05-65; e-mail: hotline@kmu.gov.ua. Потрібна акредитація. Телефони: 247-35-01, 247-35-83 до 11-00 15 травня.

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