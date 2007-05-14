Шуфрич ”розморозить” чорнобильські об`єкти

Незабаром поновляться роботи з будівництва "заморожених" чорнобильських об`єктів.

Про це в інтерв`ю журналу «Профиль Украина» від 14 травня 2007 року повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Сподіваюся, що найближчими тижнями продовжаться роботи з будівництва "заморожених" чорнобильських об`єктів - заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, сховища для відпрацьованих радіоактивних відходів винятково для першого, другого і третього енергоблоків ЧАЕС і, нарешті, почнуться роботи зі створення нового безпечного конфайнмента над об`єктом "Укриття"», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що фінансувати ці роботи будуть країни-донори спільно з Україною.

«Хочу відзначити, що з грудня минулого року Україна є країною-донором обох чорнобильських фондів - "Укриття" і рахунку ядерної безпеки ЄБРР», - сказав він.

За словами міністра, говорити про конкретні цифри зарано, але на сьогодні Україна внесла близько 40 млн. дол., а загальний внесок України буде в межах 70-80 млн. дол. - залежно від остаточної вартості проектів. За словами Н.ШУФРИЧА, приблизний внесок України - 1/15 від загальної потреби.

«Сьогодні для завершення будівництва запланованих об`єктів необхідно близько 1 млрд. дол.», - зазначив міністр.