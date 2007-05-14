Тимошенко: БЮТ згоден на 15 липня

БЮТ готовий взяти участь у позачергових парламентських виборах, якщо вони відбудуться 15 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО перед початком міжпартійного з’їзду БЮТ.

Вона нагадала, що зараз проходять засідання робочої групи, яка готує пакет документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що на сьогодні не досягнуто якихось компромісів, і поки немає реальних рішень, то єдиним днем для проведення позачергових парламентських виборів залишається 24 червня.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що зараз розглядається варіант, що Верховна Рада збереться на один день і проголосує за необхідні законопроекти та постанови для проведення позачергових виборів.

Вона також додала, що сьогодні була озвучена можлива компромісна дата проведення виборів - 15 липня. «Ми готові до такого компромісу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, якщо політичні сили домовляться, і узгодженою датою виборів стане 15 липня, то БЮТ братиме участь в таких виборах.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.