Ставнійчук просить ЗМІ коректніше писати про Центрвиборчком

Заступник голови Центральної виборчої комісії Марина наполягає на більш коректному викладенні в ЗМІ пропозицій комісії щодо змін до деяких законів України.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, деякі засоби масової інформації поширили доволі вільне трактування постанови Центральної виборчої комісії „Про пропозиції щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” від 10 травня 2007 року. Зокрема, в численних повідомленнях йшлося про те, що „основним пунктом цієї постанови ЦВК є звернення до Державного казначейства з вимогою виділяти кошти на проведення виборчої кампанії у триденний строк від дня опублікування Указу глави держави про розпуск Верховної Ради України. При цьому казначейству пропонується приймати таке рішення без відповідного узгодження парламенту та Кабінету Міністрів України”.

У зв’язку з цим, зазначають у ЦВК, певні політичні сили сприйняли цю інформацію як намагання Центрвиборчкому внести в майбутньому кардинальні зміни до Закону України „Про вибори народних депутатів України” в частині їх фінансування, що не відповідає дійсності.

Заступник голови ЦВК М.СТАВНІЙЧУК, яка була доповідачем з цього питання під час засідання, наголошує, що одне з повноважень Центральної виборчої комісії – готувати пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів в Україні. За її словами, фахівці Комісії оперативно напрацювали пропозиції з широким переліком необхідних змін, які стосуються особливостей проведення позачергових виборів народних депутатів України, і виклали їх у формі проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України".

“Серед іншого, - зазначає М.СТАВНІЙЧУК, - цією постановою ЦВК пропонується внести зміни до розділу ХІ Закону в частині, що стосується особливостей фінансового забезпечення підготовки і проведення позачергових виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів депутатів”.

При цьому вона наголошує, що у своїх пропозиціях Комісія надала лише особливості фінансового забезпечення, пов’язані з фінансуванням позачергових виборів. Разом із тим, загальний порядок фінансування виборів залишаються абсолютно незмінним.

М.СТАВНІЙЧУК заявляє, що Центральна виборча комісія жодним чином не пропонувала скасовувати частину 1 статті 48 Закону України "Про вибори народних депутатів України", яка передбачає, що „витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів”, а також положення статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які не пропонується змінювати.