Блок Тимошенко вніс одну зміну до списку кандидатів

З`їзд Блоку Юлії Тимошенко вніс зміни до списку кандидатів у депутати Верховної Ради від БЮТ, а також до програми блоку.

Як повідомив журналістам Андрій Шкіль після закінчення з`їзду, 12-м номером виборчого списку БЮТ на виборах у Верховну Раду став екс-глава виконкому Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" Ярослав Федорчук.

Шкіль також повідомив, що з`їзд вніс зміни до соціальної частини програми блоку, які стосуються освіти і охорони довкілля.