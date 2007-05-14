Блок Тимошенко вніс одну зміну до списку кандидатів
22:25, 14 травня 2007Суспільство
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...і до соціальної частини програми
З`їзд Блоку Юлії Тимошенко вніс зміни до списку кандидатів у депутати Верховної Ради від БЮТ, а також до програми блоку.
Як повідомив журналістам Андрій Шкіль після закінчення з`їзду, 12-м номером виборчого списку БЮТ на виборах у Верховну Раду став екс-глава виконкому Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" Ярослав Федорчук.
Шкіль також повідомив, що з`їзд вніс зміни до соціальної частини програми блоку, які стосуються освіти і охорони довкілля.
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