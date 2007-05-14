Чи може РНБО замінити уряд?

Представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ виключає можливість передачі Раді національної безпеки і оборони України функцій уряду.

Таку думку Р.Зварич висловив сьогодні в програмі «Один за всіх» на Першому Національному телеканалі.

«Це виключено, оскільки це не передбачено Конституцією», - сказав Р.Зварич.

На його думку, всі припущення із цього приводу, висловлювані політиками, не мають під собою політико-правових підстав. «Це питання чітко врегульоване. І повноваження всіх органів (влади) чітко визначені», - наголосив Р.Зварич.