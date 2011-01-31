Українці продовжують скуповувати валюту

Національний банк зафіксував різке зростання об'ємів закупівлі готівкової іноземної валюти населенням. За останні чотири місяці минулого року з банківської системи було вилучено $6,1 млрд, що складає більше 80% відтоку валюти за весь 2010 рік. Експерти вважають, що негативна тенденція доларизації економіки найближчого року може посилитися, пише Коммерсантъ-Україна.

За 2010 рік приріст готівкових доларів і євро поза банківською системою склав $7,3 млрд, що лише трохи менше, ніж у 2009 році – $9,7 млрд, наголошується в опублікованому у п'ятницю звіті Нацбанку про платіжний баланс України. Незважаючи на стабілізацію курсу гривні, відтік валюти з банків в останні чотири місяці минулого року посилився – $6,1 млрд. При цьому об'єм купівлі валюти населенням у грудні перевищив її продаж і склав рекордну минулого року суму – $1,7 млрд.

Концентрацію іноземної валюти поза банківською системою начальник відділу аналізу фінансових ринків ІНГ Банк Україна Олександр Печерицин пояснив "відновленням купівельного попиту, що стимулює 'сірий' імпорт, особливо в кінці року – перед новорічними святами". З ним згоден президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. "Пік закупівлі валюти спостерігається в кінці року, потім йде невелике затишшя до весни, - говорить експерт.– Проте минулого року сезонний чинник був посилений відновленням купівельного попиту, чим і пояснюється таке різке зростання купівлі валюти в кінці року". До того ж глава НБУ Володимир Стельмах заявляв, що до кінця року курс долара може перевищити 8 грн/$. "Частково сплеск пояснюється посиленням девальваційних настроїв", - додає пан Печерицин.

Профіцит платіжного балансу в 2010 році склав $5,09 млрд (у 2009 році дефіцит $13,7 млрд). Дефіцит поточного рахунку (-$2,6 млрд) був перекритий профіцитом по фінансовому рахунку, зокрема, завдяки кредитуванню МВФ і зростанню на 22% притоку прямих іноземних інвестицій (+$5,7 млрд).

Об'єм іноземної валюти на руках у населення в 2011 році може виявитися навіть більшим, ніж минулого року, прогнозують економісти. "Враховуючи, що велика частина цієї валюти купується не населенням, а бізнесом для 'сірих' схем, таке зростання закупівель означає збільшення в країні частки тіньової економіки. Більш того, цей чинник здатний звести до нуля зусилля Нацбанку і уряду з поліпшення поточного рахунку платіжного балансу", - вважає економіст BG Capital Віталій Ваврищук. Нагадаємо, зростання закупівель валюти населенням у жовтні привів до формування дефіциту платіжного балансу в $578 млн. "Посилення податкового тиску дає підстави чекати, що частка тіньової економіки в країні виросте, як і потреба в готівковій валюті", - додав пан Охріменко.

Втім, експерти сумніваються, що зростання закупівлі валюти населенням становить загрозу для платіжного балансу. "Він повністю покривається припливом капіталу по інших каналах, так що поки не можна говорити, що ситуація носить загрозливий характер", - вважає Олександр Печерицин. Для посилення контролю пан Ваврищук рекомендує відстежувати і публікувати дані про купівлю/продажі готівкової валюти банками. "Такі дані в розрізі по кожній установі дозволять Нацбанку зробити ситуацію більш керованою", - вважає він.