Поліція шукає дівчат-близнят, викрадених батьком-самогубцею

Поліція трьох країн розшукує шестирічні близнята з Швейцарії, батько яких наклав на себе руки після того, як викрав дітей, повідомляє Бі-бі-сі.

Маттіас Шепп таємно вивіз Алессію і Лівію із швейцарського будинку своєї колишньої дружини 30 січня.

З Швейцарії він виїхав до Франції, а потім до Італії, де кинувся під потяг. Самогубство сталось у п`ятницю.

Про долю дівчаток нічого невідомо. Дітей розшукує поліція трьох країн за допомогою вертольотів і спеціально навчених собак.