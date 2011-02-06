Поліція шукає дівчат-близнят, викрадених батьком-самогубцею
09:08, 06 лютого 2011Суспільство
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Трагедія в Швейцарії
Поліція трьох країн розшукує шестирічні близнята з Швейцарії, батько яких наклав на себе руки після того, як викрав дітей, повідомляє Бі-бі-сі.
Маттіас Шепп таємно вивіз Алессію і Лівію із швейцарського будинку своєї колишньої дружини 30 січня.
З Швейцарії він виїхав до Франції, а потім до Італії, де кинувся під потяг. Самогубство сталось у п`ятницю.
Про долю дівчаток нічого невідомо. Дітей розшукує поліція трьох країн за допомогою вертольотів і спеціально навчених собак.
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