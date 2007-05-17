Троє осіб ”захопили владу в Конституційному суді”

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН вважає, що в діях Сюзани СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА, звільнених з посад суддів Конституційного суду, є ознаки кримінального злочину.

В коментарі УНІАН І.ПУКШИН підкреслив, що в діях “трьох осіб, які захопили владу в Конституційному суді є ознаки кримінального злочину”.

Він нагадав, що за привласнення влади передбачається кримінальна відповідальність. “Я думаю, тут вже робота правоохоронних органів”, - наголосив І.ПУКШИН.

Коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНИЙ та В.ІВАЩЕНКО взяли участь в засіданні КС через наявність рішення одного з судів Луганської області про їх поновлення на посадах, він сказав що йому нічого не відомо про таке рішення суду.

За його словами, якщо є провадження в одному суді ( Кіровському суді Донецька – УНІАН), то не може інший суд розглядати цей же предмет, з тими ж підставами, той же спір. Тому він переконаний, що навіть якщо таке рішення є, то воно не є законним. Водночас питання оскарження буде вирішуватись після ознайомлення з ухвалою, якщо вона існує.

Як повідомила “Українська правда” з посиланням на власні джерела, рішення про відставку голови Конституційного Суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО було ухвалено завдяки тому, що в засіданні суду взяли участь судді Володимир ІВАЩЕНКО, Сюзанна СТАНІК та Валерій ПШЕНИЧНИЙ, звільнені Президентом. "СТАНІК, ПШЕНИЧНИЙ та ІВАЩЕНКО отримали ухвалу одного з судів Луганської області, якою було зупинено дію президентського указу про їх звільнення ", - повідомив співрозмовник УП. За його словами, сторона Президента не встигла оскаржити ухвалу і, таким чином, С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНИЙ та В.ІВАЩЕНКО були допущені на засідання КС. Співрозмовник зазначив, що І.ДОМБРОВСЬКИЙ подав у відставку, оскільки зранку він був підданий пресингу з метою визнання звільнених Президентом суддів чинними суддями КС. Також, за словами джерела, у четвер КС за участю згаданих трьох суддів проголосував про об`єднання в одне провадження двох указів Президента про розгляд за прискореною процедурою та про письмове провадження.