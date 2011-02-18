Теплотрасу порвало у місці перетину 20 високовольтних ліній

У місті Маріуполь Донецької області через велику аварію на теплотрасі без опалення залишаться більш як 100 житлових будинків, зокрема кілька шкіл і дитячих садків.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.inз посиланням на директора комерційно-комунального підприємства Дмитра РАУСА.

За його словами, великий порив теплотраси стався в Маріуполі на бульварі Шевченка, де під землею прорвало трубу діаметром 426 мм.

«Порив теплотраси стався в місці перетину 20 високовольтних кабельних ліній. Розриття проводити не можна, ліквідовувати аварійну ситуацію доведеться за допомогою протяжки нової труби, - пояснив Д.РАУС. - Для цього доведеться тимчасово відключити від тепла і гарячої води житлові будинки, школи і дитячі садки від площі Кірова до Центрального ринку». При цьому він додав, що «найоптимальніший варіант – провести роботи сьогодні вночі, щоб завтра вдень подати тепло в житлові будинки, а до понеділка встигли прогрітися дитячі садки і школи».

Д.РАУС відзначив, що підготовчі роботи вже проведено. Вся техніка і люди готові до заміни труби теплотраси. Складні роботи планується завершити в суботу, 19 лютого, до 11-ї години.

За прогнозами синоптиків, у ніч з 18 на 19 лютого очікується, що температура повітря в Маріуполі опуститься до 12 градусів нижче нуля.