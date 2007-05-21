Ніколаєнко отримав оцінку ”близьку до четвірки”

Система освіти України отримала від міжнародних експертів четвірку за п’ятибальною шкалою.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО, доповідаючи про результати Конференції міністрів освіти, що відбулась в Лондоні 17-19 травня цього року, передає кореспондент УНІАН.

«Хочу вам сказати, що секретаріат Болонського процесу за 11 категоріями оцінив діяльність нашої країни. І в цілому ми отримали оцінку близько до четвірки за п’ятибальною системою. Десь 3,9», - повідомив С.НІКОЛАЕНКО.

Він підкреслив, що це реальна оцінка, що присуджена міжнародними експертами, виходячи з доповіді та статистики щодо даних по Україні в галузі освіти.

Зокрема він повідомив, що до одинадцяти показників, за якими проводилась оцінка, включались: стандарти і норми забезпечення якості освіти; система зовнішнього забезпечення якості; міжнародні зв’язки; запровадження принципів Ліссабонської Конвенції про визнання на національному рівні дипломів, а також система національної кваліфікації тощо.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, негативну роль зіграло те, що Україна поки що не змогла отримати позитивну оцінку у питанні положень та додатків до диплому міжнародного рівня.

«В Україні ще нема такого випуску, найближчий буде в 2010 році. І тому ми не мали тут позитивної оцінки», - зазначив С.НІКОЛАЄНКО. Водночас, за його словами, такий диплом на сьогоднішній день розроблений і зараз проводиться його апробації.

Міністр також повідомив, що серед основних завдань, які були визначені для вирішення в Україні – це удосконалення системи якості освіти; запровадження третього циклу підготовки фахівців. «Сьогодні ми маємо дворівневу підготовку – це бакалавр та магістр. Але постає вже питання запровадження третього циклу – доктора, зокрема доктора філософії», - поінформував міністр.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, зараз розробляється спеціальна 4-річна програма, на яку будуть вступати кращі студенти. Вони навчатимуться за окремими графіками, паралельно братимуть участь у дослідницькій роботі і таким чином будуть підвищувати свій фах психолого-педагогічного, гуманітарного циклів, і водночас виконувати спеціальну професійну роботу – готувати фактично свою докторську роботу.

До головних завдань розвитку освіти С.НІКОЛАЄНКО назвав також внесення змін до переліку кваліфікаційного довідника з уточненням посад, де знайшли б своє місце бакалаври, магістри і таке інше. Це має бути зроблено протягом двох років. Робота вже розпочата, за словами міністра. Також протягом найближчих 1,5-2 роки планується реалізувати заходи щодо мобільності викладачів і студентів; розширення зв’язків між вузами тощо.