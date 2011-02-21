Голова СМДА: землю для військових знайдемо, не сумнівайтеся

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що цього року на будівництво в Севастополі житла для українських військовослужбовців буде виділено близько 100 млн. грн., на які буде споруджено не менш як 200 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в прямому ефірі севастопольського телеканалу «Бриз».

«Скандалю в Києві, кажу: що ж таке діється, що так мало будується житла для військовослужбовців у Севастополі? Ну є у мене, такі усні підтвердження, і сподіваюся, все це буде підписано в постановах Кабінету Міністрів України, що ми цього року для українських військовослужбовців, українських ВМС одержимо не менш як 100 млн. грн., тобто це 200 квартир».

За словами В.САРАТОВА, його як голову МДА «українські військовослужбовці хвилюють точнісінько так само, як і всі інші». Він «дуже хотів би, аби наші всі українські військові офіцери мали квартири».

«У нас з вами на черзі сьогодні стоїть близько 2 тисяч 700 сімей. І сьогодні ось ці проблеми, які називаються «Сім`ї військовослужбовців українського флоту», - одна з першочергових проблем, які у мене існують. І ми доволі серйозно нею займаємося», - заявив В.САРАТОВ.

Він стверджує, що «з міністерством (Міністерство оборони України) про це говорив. Буквально, останній раз розмова була позавчора. Ми прагнутимемо збільшити максимально будівництво квартир для військовослужбовців у Севастополі, це моя проблема. І ми її розв’язуватимемо». Як додав В.САРАТОВ, командувач ВМС України «підтримує позицію міськадміністрації в цьому питанні. Ми цим разом займаємося».

Він також запевнив: «Ми землю для військовослужбовців знайдемо, не сумнівайтеся».