У Вінниці відбудеться семінар молодих мерів з 8 країн

У Вінниці 24-25 лютого відбудеться семінар молодих мерів на тему: «Розвиток міст Східної Європи», у якому візьмуть участь понад 15 очільників міст з Вірменії, Грузії, Латвії, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Хорватії та кількох міст України.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Вінницької міської ради, досвідом з молодими мерами ділитимуться провідні експерти з урбаністики та міського розвитку з Великобританії та Швейцарії.

Основною метою семінару є налагодження співпраці між молодими лідерами, які застосовують нові підходи та ефективно вирішують проблеми очолюваних ними міст.

Представлені на семінарі міста, мають багато схожого - це міста середнього розміру, кожному з яких у постсоціалістичних реаліях довелося шукати свої шляхи вдосконалення системи управління, проведення архітектурної реновації, модернізації застарілої інфраструктури, заохочення інвестицій, вирішення соціальних питань тощо.

Віковий ценз запрошених мерів - до 45 років, адже вони є представниками нового покоління місцевих управлінських еліт, які відкриті для нових підходів і технологій, пояснили в прес-службі.

Програма семінару передбачає чотири тематичні сесії, кожну з яких проводитиме експерт високого міжнародного рівня. Молоді мери разом з ведучими семінару обговорюватимуть сучасні стратегії розвитку міст з урахуванням тенденції до децентралізації; вирішення інфраструктурних питань методами, що сприяють сталому розвитку громад; а також розглядатимуть ефективність залучення місцевих громад до творчого вирішення міських проблем.

Організаторами семінару виступили представництво Британської Ради в Україні та Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO спільно з Вінницьким Інститутом розвитку міст.